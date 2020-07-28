В Министерстве труда пообещали реальный рост пенсий до 2024-го года. В пресс-службе ведомства агентству РИА Новости сказали, что пенсии будут проиндексированы выше уровня ожидаемой инфляции. Ближайшая индексация ожидается 1-го января. Размер выплат должен вырасти на 6,3%.
2020-07-28T10:30:58+03:00
2020-07-28T10:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 28 июля 2020
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