Власти Вьетнама прекратили транспортное сообщение с городом Дананг, где зафиксирована вспышка коронавируса

Правительственным распоряжение отменены все внутренние авиарейсы, а также передвижение наземного транспорта как в город, так и из него. Исключение сделано для перевозок больных, продуктов и товаров первой необходимости. Новые меры вводятся с сегодняшнего дня и будут действовать 15 дней. Сообщается, что начата эвакуация 80 тысяч туристов из других провинций страны. Тех, у кого уже есть путевки на конец июля – начало августа отправляют в другие курортные зоны. Накануне во Вьетнаме сообщили о новом типе коронавируса. Он более агрессивный и быстрее приводит к тяжелому состоянию пациента. Пока в городе и его окрестностях, его диагностировали всего у четырех человек, однако при общем количестве заболевших в чуть более 400 инфицированных за все время, это стало достаточным основанием для серьезных мер.

В Роспотребнадзоре пообещали изучить новый штамм вируса. Посольство Росси по Вьетнаме рекомендует воздержаться от поездок в страну.