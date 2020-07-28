Жительница Новосибирской области получила год условно за избиение полицейского

Удары она наносила пакетом с копченой рыбой.

Юлию Костюкову Барабинский районный суд признал виновной в применении насилия к представителю власти, которое не опасно для его жизни и здоровья. Она обжаловала приговор в Новосибирском областном суде, однако там поддержали решение нижестоящей инстанции, поэтому оно вступило в законную силу, сообщает сайт «Медуза». В материалах уголовного дела указано, что его фигурант умышленно нанесла силовику множество ударов пакетом с копченой рыбой, чем причинила физическую боль и телесные повреждения. Виновной Юлия Костюкова себя не считает и отмечает, что полицейский первым применил физическую силу, бил кулаком по лицу. Он обвинил ее в незаконной торговле копченой рыбой на перроне железнодорожного вокзала Барабинска. Костюкова признает, что в ответ ударила силовика, однако, по ее словам, сделала это не пакетом с рыбой, а шапкой.

Рыбой на вокзале Барабинска торгуют с рук регулярно, из-за этого там часто происходят конфликты продавцов с полицейскими.