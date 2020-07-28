Крупнейшие российские банки снова столкнулись с оттоком валютных вкладов

Это следует из отчётности кредитных организаций на начало месяца, пишет РБК.

Сразу 7 из 11 банков из числа системно значимых в июне потеряли более шестисот миллионов долларов с валютных депозитов россиян. В числе кредитных организаций, где это произошло, аналитики назвали ВТБ, Райффазенбанк, Альфа-банк, Открытие и ряд других. Как пишет издание РБК, с наибольшим оттоком валютных вкладов столкнулся ВТБ — сумма составила 470 миллионов долларов. Валютных вкладчиков крупнейшие банки страны продолжают терять даже после пика кризиса и пандемии коронавируса. отмечает издание. Аналитики объясняют отток валютных вкладов низкой доходностью сбережений. Условия, которые предлагают банки, практически сводят на нет экономическую разницу между хранением валютных средств во вкладах и на текущих или карточных счетах. Кроме того банки отказываются продлевать вклады, отмечают аналитики. В прошлом месяце клиенты забрали с валютных депозитов более 350 миллионов долларов и положили на текущие счета сумму почти в 2,5 раза больше, пишет РБК. Отток валютных вкладов начался с апреля, когда в России ввели режим изоляции на фоне пандемии коронавируса.

На прошлой неделе издание РБК сообщило, что российские банки с начала года почти вдвое сократили запасы валюты. И теперь они составляют менее пяти миллиардов долларов.