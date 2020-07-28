В Кремле готовят награды для тех россиян, которые участвовали в подготовке к голосованию о поправках к Конституции

Официально о них пока не объявили.

Президент намерен наградить большое количество людей, связанных как с проведением голосования по поправкам, так и с информированием о нём. Об этом агентству РБК рассказали сразу четыре источника, близких к Кремлю. Там хотят отметить заслуги артистов, блогеров, членов избирательных комиссий, участников рабочей группы по подготовке поправок и многих других.

По данным агентства сейчас списки потенциальных получателей наград готовят в Избиркоме, Общероссийском народном фронте и «Единой России». Например, к награде хотят представить доктора Леонида Рошаля, председателя Центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченко и депутата Госдумы Валентину Терешкову.

Какие именно награды могут вручить этим людям и когда это произойдёт – не уточняется. Это могут быть как ордена и медали, так и почетная грамота. РБК пишет, что выдавать подобные поощрения – это обычная практика после голосования, но как правило, в формулировке не указывается, что их дали именно за плебисцит. Бывший глава ЦИК Владимир Чуров, к примеру, получил орден Александра Невского «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Голосование по поправкам к Конституции закончилось 1-ого июля. В ЦИКе объявили, что вариант «за» выбрали почти 78 процентов участников.