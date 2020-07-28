В ООН обеспокоены ростом загрязнения окружающей среды из-за использования масок, защитных перчаток и антисептиков. Об этом говорится в докладе конференции организации по торговле и развитию. Авторы доклада отмечают, что в результате введения ограничений, связанных с пандемией, выбросы парниковых газов сократились до 5%. Однако улицы, пляжи, океаны серьезно пострадали от COVID-19. В тексте подчеркивается, что загрязнение окружающей среды пластиком и прежде было одной из главных угроз планете, однако пандемия значительно усугубила ситуацию.