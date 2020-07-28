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09:33, 28 июля 2020

В «Шереметьево» приземлился грузовой самолет с отказавшим оборудованием

В «Шереметьево» приземлился грузовой самолет с отказавшим оборудованием. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Согласно предварительным данным, у Ту-204, летевшего из Лейпцига, отказало аэронавигационное оборудование. Посадка прошла благополучно.



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