Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов. Об этом сообщает РБК. Семь банков из числа системно значимых в июне потеряли свыше 600 миллионов долларов с валютных депозитов россиян. Аналитики говорят, что банки предлагают слишком низкую доходность сбережений и отказываются продлевать вклады. Ранее издание РБК писало, что к 1-му июля банки сократили запасы валюты почти вдвое по сравнению с показателями на начало года. Одним из факторов стало снижение объема средств кредитных организаций на корреспондентских счетах за рубежом.