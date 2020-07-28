Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов. Об этом сообщает РБК. Семь банков из числа системно значимых в июне потеряли свыше 600 миллионов долларов с валютных депозитов россиян. Аналитики говорят, что банки предлагают слишком низкую доходность сбережений и отказываются продлевать вклады. Ранее издание РБК писало, что к 1-му июля банки сократили запасы валюты почти вдвое по сравнению с показателями на начало года. Одним из факторов стало снижение объема средств кредитных организаций на корреспондентских счетах за рубежом.
2020-07-28T09:31:53+03:00
2020-07-28T09:31:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683229-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:31, 28 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…