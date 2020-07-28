РБК: Путин наградит чиновников, политиков и артистов, участвовавших в подготовке поправок к Конституции

Президент Владимир Путин наградит чиновников, политиков и артистов, участвовавших в подготовке поправок к Конституции, — сообщает со ссылкой на источники РБК. Когда именно пройдет церемония, неизвестно, однако сообщается, что список награжденных будет обширным. В него, в частности, попали врач Леонид Рошаль, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков. Наградить также планируется членов Центризбиркома, представителей партии «Единая Россия» и чиновников администрации президента.

Издание отмечает, что вручение госнаград в таких случаях – это стандартная практика, и, как правило, не указывается, что человек награжден за подготовку выборов, выбираются совсем иные формулировки.