Книги для взрослых в библиотеках будут хранить отдельно от остальных

Приказ, который издало ведомство предписывает помещать такие произведения в отдельный зал, если в библиотеке их несколько и не разрешать детям туда входить. Если же комната всего одна, то книги следует запирать на ключи в отдельный шкаф. Речь идет о произведениях с маркировкой 18+, либо предупреждением «запрещено для детей». При этом библиотекарь, должен предложить ребенку другую книгу, если он попросит ту, что находится отдельно от других. Министерство культуры ранее внесло поправки в «Закон о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию», принятый в 2012 году. Согласно этому документу, маркировка 16 а то и 18+ стояла на многих классических произведениях. В частности, «Тихий Дон» Шолохова можно было прочесть только закончив школу. Уточнения устраняют избыточные возрастные ограничения.

Количество библиотек в России ежегодно сокращается. В 2000 году их было более 50 тысяч. Сейчас осталось около 35 тысяч.