Генпрокурор США Уильям Барр сегодня даст показания в Палате Представителей

Главными темами станет разгон протестов Администрацией Трампа и освобождение от ответственности бывших советников Дональда Трампа.

Демократы, которые председательствуют в комитете по юстиции Палаты Представителей на сегодняшних слушаниях сделают упор на том, что Уильям Барр, как главный правоохранитель страны, использует свою власть для служения личным интересам президента Трампа. Конгрессмены намерены добиться от генпрокурора ответов на вопрос о его вмешательстве в уголовное дело против давнего друга и бывшего советника Трампа Роджера Стоуна с тем, чтобы рекомендовать более короткий тюремный срок — по приговору, который Трамп в июле смягчил и отменил трехлетний тюремный срок для Стоуна. Также демократы будут допрашивать Генпрокурора о его вмешательстве в дело другого бывшего советника Трампа, генерала Майкла Флинна, с тем, чтобы снять с него все обвинения, хотя он сам дал признательные показания. Но главное темой станет использование полицейской силы при разгоне мирных протестов в США, случившихся после убийства полицейскими Джорджа Флойда, в частности, демонстрации перед Белым Домом, которую жестко разогнали для того, чтобы Дональд Трамп пересек площадь и сфотографировался для прессы с библией в руках. Демократы намерены задать вопрос Уильяму Барру, служит ли он американскому народу, или «ваша работа заключается в том, чтобы покрывать и способствовать коррупции».

Республиканцы комитета по юстиции Палаты Представителей заявляют, что Генпрокурор Барр выполняет «выдающуюся работу» на своей должности.