Жительница Новосибирской области получила условных срок за избиение полицейского пакетом с копченой рыбой. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры. По словам следователей, Юлия Костюкова незаконно торговала рыбой на перроне вокзала города Барабинск. Когда полицейский попросил ее уйти, она отказалась и, как заявили в СК, умышленно нанесла силовику множество ударов пакетом в копченой рыбой, чем причинила физическую боль и телесные повреждения. Костюкова говорит, что полицейский начал бить первым. Суд назначил 1 год лишения свободы условно.
2020-07-28T09:03:47+03:00
2020-07-28T09:03:47+03:00
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09:03, 28 июля 2020
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