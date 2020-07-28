У участников протестного митинга в Хабаровске изъяли несколько ножей и топор, утверждает глава края Михаил Дегтярев

У участников протестного митинга в Хабаровске в конце прошлой недели изъяли несколько ножей и топор, — утверждает глава края Михаил Дегтярев. Исполняющий обязанности губернатора призвал всех оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким.

В регионе три недели продолжаются митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. На последних акциях также появились лозунги против нового руководителя края Дегтярева и против президента России.