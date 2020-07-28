МИД России выразил протест ряду западных стран из-за флагов ЛГБТ на зданиях своих посольств в Москве

Нарушения положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и российских законов — об этом идёт речь в ноте протеста. Её получили посольства США, Великобритании и Канады, сообщается на сайте Госдумы. МИД осудил действия посольств, на зданиях которых около месяца назад были вывешены радужные флаги, которе символизируют ЛГБТ-сообщество. Нота протеста была направлена после обращения думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России, так, во всяком случае, уверяет её глава, депутат Василий Пискарёв. Он похвалил МИД за оперативность. Во внешнеполитическом ведомстве слова Пискарева пока не комментировали. Первым флаг секс-меньшинств вывесило посольство США в Москве. Это произошло 25 июня и совпало с первым днём начала голосования по поправкам к конституции, одна из них запрещает однополые браки. Дипломаты на странице посольства в соцсети Facebook пояснили, что так решили отметить день радужного флага. Его в 78-м году в тот день впервые использовали на гей-параде в Сан-Франциско. МИД России ответил в соцсети комментарием с прикрепленной песней, звучавшей в комедии «Полицейская академия», когда его персонажи попали в гей-бар «Голубая устрица». Позже радужный флаг вывесили посольства Британии и Канады.

Президент Владимир Путин, комментируя случившееся, сказал, что дипломаты «кое-что показали по поводу того, кто там работает». При этом глава страны отметил, что в России никого не ограничивают из-за сексуальной ориентации или других признаков, но пропаганда гомосексуализма запрещена.