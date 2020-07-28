МИД России направил ноту протеста представителям посольств США, Великобритании и Канады, — сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев, возглавляющий комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела России. Поводом стали флаги секс-меньшинств, появившиеся на зданиях дипмиссий в Москве в конце июня. По словам депутата, в обращениях говорится, что действия дипломатов нарушили положение Венской конвенции. Официальных комментариев МИДа на этот счет пока не было.

Посольства трех стран провели акцию 25-го июня, в День радужного флага, символа секс-меньшинств.