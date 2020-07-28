Армения сочла провокацией запланированные совместные учения Азербайджана и Турции. МИД страны объявил, что это препятствует урегулированию конфликта. Минобороны Азербайджана накануне объявила о планах провести учения вместе с Турцией в период с 29 июля по 10 августа. Заявление было сделано на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.