Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в крупный город Дананг. Об этом говорится на сайте Министерства транспорта страны. Ограничения будут действовать 15 дней, начиная с сегодняшнего. В самом городе ограничено движение транспорта.

Ранее правительство Вьетнама сообщило, что в Дананге с населением более миллиона человек произошла вспышка COVID-19, вызванная более агрессивным типом вируса. В Минздраве страны считают, что его могли завезти нелегальные мигранты, либо произошла мутация вируса. Власти объявили об эвакуации 80-ти тысяч туристов. Тех, кто планировал приехать в Дананг в конце июля – начале августа, перенаправляют в другие курортные зоны.