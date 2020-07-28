Губернатор Чукотки госпитализирован после контакта с заразившимся коронавирусом. Сам Роман Копин написал в Инстаграме, что у него несколько дней держится высокая температура. Предварительный диагноз – пневмония. Результатов теста на COVID-19 пока нет. Губернатор добавил, что рассматривает свою госпитализацию как возможность увидеть собственными глазами работу врачей.
2020-07-28T08:31:42+03:00
2020-07-28T08:31:42+03:00
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08:31, 28 июля 2020
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