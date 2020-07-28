Губернатор Чукотки госпитализирован после контакта с заразившимся коронавирусом. Сам Роман Копин написал в Инстаграме, что у него несколько дней держится высокая температура. Предварительный диагноз – пневмония. Результатов теста на COVID-19 пока нет. Губернатор добавил, что рассматривает свою госпитализацию как возможность увидеть собственными глазами работу врачей.