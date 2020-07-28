Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утверждает, что среди участников митинга в минувшие выходные были вооруженные люди.
Дегтярев добавил, что каждый должен работать на своем месте и не мешать работать другим.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утверждает, что среди участников митинга в минувшие выходные были вооруженные люди.
Дегтярев добавил, что каждый должен работать на своем месте и не мешать работать другим.
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…