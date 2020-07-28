ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы одного из ключевых фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова. Заур Дадаев жалуется на пытки во время следствия и нарушении своих прав в ходе суда.

Жалобы, поданные несколько лет назад адвокатом Заура Дадаева Розой Магомедовой и организацией Комитет против пыток, Европейский суд по правам человека объединил в одно производство, пишет газета Коммерсант. Условия, в которых он оказался сразу после задержания в Ингушетии в марте 15-го года, уроженец Чечни называет нечеловеческими. Дадаев утверждает, что двое суток его держали в подвале в наручниках, пытали током, требуя признаться в убийстве политика Бориса Немцова возле Кремля. Почти не давали пить, вместо туалета пришлось использовать канистру. В итоге, как утверждает Дадаев в жалобах, ему пришлось взять преступление на себя. Он также считает, что необоснованно долго находился в СИЗО Лефортово — 2,5 года. Суды по его мнению незаконно продлевали арест, возможности эффективно защищать себя на процессе у него не было. Дадаев попенял на обстановку в Московском окружном военном суде, где он вместе с остальными фигурантами дела находился в пластиковом аквариуме и не мог конфиденциально общаться с адвокатами. Дадаев получил 20 лет колонии. Приговор суд вынес в 17 м году. Адвокаты надеются, что возможное решение ЕСПЧ в его пользу станет основанием для пересмотра приговора.

Сейчас Дадаев отбывает 20-летний срок, к которому в 2017 году его приговорил Московский окружной военный суд.