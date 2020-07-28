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07:04, 28 июля 2020

Бутырский суд Москвы должен приступить сегодня к слушаниям по делу младшей из сестер Хачатурян

Их обвиняют в убийстве своего отца. Дело Марии Хачатурян, которая была на момент совершения преступления несовершеннолетней, будет рассматриваться отдельно. Все из-за результатов экспертизы, которая признала, что она находилась в невменяемом состоянии.

Вместо заключения в колонии ее могут направить на принудительное лечение. Старших же сестер Крестину и Ангелину Хачатурян, которым грозит от 8 до 20 лет заключения, ждет полноценное разбирательство в Мосгорсуде. Причем адвокаты планируют привлечь к процессу присяжных.

Всех сестер Хачатурян обвинили в умышленном убийстве по предварительному сговору. Соответствующую статью утвердила недавно Генпрокуратура, хотя еще недавно защита сообщала, что ведомство просило Следственный комитет изменить квалификацию на самооборону. Согласно материалам дела, тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли на лестничной клетке его дома на севере Москвы ровно 2 года назад.

Три его дочери не отрицали, что убили отца, но рассказали о многолетних издевательствах и избиениях с его стороны. Обвинение в убийстве по сговору сестры не признают и настаивают, что действовали спонтанно. Следователи же уверены, что они дождались, пока их отец уснет, и затем убили его.

Сегодня в суде ожидаются предварительные слушания.



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