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06:06, 28 июля 2020

Кандидаты в президенты Белоруссии сегодня выступят на телевидении

Действующий глава государства Александр Лукашенко участвовать отказался. Претенденты на пост главы Белоруссии уже выступили по одному разу по радио и телевидению, рассказывая о своих программах.

Сегодня им предстоит второе выступления, у них будет по полчаса. А в четверг состоятся дебаты, однако участвуют в этих мероприятиях только четыре из пяти зарегистрированных кандидатов. Александр Лукашенко решил остаться в стороне. Накануне в частности он отметил, что качественный сбор урожая важнее выборов.

Среди других кандидатов Светлана Тихановская — супруга известного в Белоруссии оппозиционного блогера, которого до выборов не допустили и арестовали. Не зарегистрировали и других оппозиционеров, в частности Валерия Цепкало, который уехал в Россию, опасаясь задержания по сфабрикованной статье.

Не допустили до участия Виктора Бабарико — его называли основным соперником Лукашенко. Предвыборная кампания в стране сопровождается масштабными протестными акциями, которые разгоняют силовики.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.



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