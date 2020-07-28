Астероид размером с футбольное поле пролетит на следующей неделе недалеко от Земли

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, он приблизится на максимальное расстояние в 3,2 млн км 5 августа. Скорость движения небесного тела составляет 13,4 км/c. Астероид был открыт 11 лет назад. В следующий раз он пролетит около Земли в 2137 году.