В Саудовской Аравии сегодня начинается паломничество верующих к одним из главных мусульманских святынь

Из-за пандемии коронавируса в нем смогут принять участие лишь около 1 тыс. человек. В предыдущие годы сюда приезжали несколько миллионов верующих. Паломничество, или хадж, продлится шесть дней и завершится 2 августа. Саудовские власти намерены следить за соблюдением социальной дистанции и повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.