В Саудовской Аравии сегодня начинается паломничество верующих к одним из главных мусульманских святынь

Из-за пандемии коронавируса в нем смогут принять участие лишь около 1 тыс. человек. В предыдущие годы сюда приезжали несколько миллионов верующих. Паломничество, или хадж, продлится шесть дней и завершится 2 августа. Саудовские власти намерены следить за соблюдением социальной дистанции и повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.
2020-07-28T05:04:00+03:00
2020-07-28T04:44:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 28 июля 2020
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