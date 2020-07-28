Госкомпания «Автодор» объявила восемь конкурсов на строительство участков скоростной автомагистрали Москва — Казань

Общая стоимость выставленных на торги работ составляет более 500 млрд рублей, пишет издание РБК. Заявки будут принимать в течение 3 недель. Новая магистраль должна стать дублером трассы М-7 «Волга». При этом на всем своем протяжении она будет платной, рассказали ранее в «Автодоре». Закончить строительство планируется в 2024 году. Добраться из Москвы до Казани по ней, по предварительным расчетам, можно будет за 6,5 часов.