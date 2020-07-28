Российские производители молока стали наращивать поставки продукции за рубеж

Этому способствуют падение рубля и слабый спрос на внутреннем рынке. Основная причина – падение реальных доходов населения. За первые пять месяцев этого года экспортные поставки молочной продукции увеличились на 26%, до 335 тыс. тонн, и это стало новым максимумом, пишет газета «КоммерсантЪ». Аналитики прогнозируют дальнейший рост, но не исключают, что замедление мировой торговли может негативно отразиться на отрасли.
2020-07-28T05:04:00+03:00
2020-07-28T04:43:48+03:00
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05:04, 28 июля 2020
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