Российские производители молока стали наращивать поставки продукции за рубеж

Этому способствуют падение рубля и слабый спрос на внутреннем рынке. Основная причина – падение реальных доходов населения. За первые пять месяцев этого года экспортные поставки молочной продукции увеличились на 26%, до 335 тыс. тонн, и это стало новым максимумом, пишет газета «КоммерсантЪ». Аналитики прогнозируют дальнейший рост, но не исключают, что замедление мировой торговли может негативно отразиться на отрасли.