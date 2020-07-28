Боевики обстреляли американскую базу «Эт-Таджи» в Ираке

Она расположена к северу от Багдада. На ее территорию упали три ракеты. Две из них взорвались, повреждения получил вертолет иракской армии. Пострадавших нет, говорят в командовании силами международной антитеррористической коалиции в Ираке. База «Эт-Таджи» ранее уже несколько раз подвергалась ракетным ударам. Интенсивность атак выросла с начала года, после убийства в результате удара американских ВВС в районе багдадского аэропорта иранского генерала Касема Сулеймани.