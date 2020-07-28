В Москве уже несколько дней растет число выявляемых случаев заражения коронавирусом за день

Накануне эта цифра приблизилась, согласно данным оперативного штаба, к 700-стам, тогда как еще 10 дней назад было не более 600-т. Как отмечает сайт «МБХ.Медиа», такая тенденция заметна спустя две недели после голосования по Конституции. 14 дней, по словам специалистов, является как раз инкубационным периодом для этой инфекции. Кроме того, пишет издание, вырос такой показатель, как коэффициент распространения коронавируса. 14 июля, впервые за полтора месяца, он превысил единицу. Это значит, что один заболевший в среднем успевает заразить больше одного человека. В Москве такой коэффициент не превышал единицу, по данным «МБХ.Медиа» с 3 июня.