Самые масштабные в мире испытания вакцины от коронавируса стартовали в США

В них участвуют 30 тысяч добровольцев. Как передает агентство АР, такие массовые испытания необходимы, чтобы не только доказать действенность препарата, но и его безопасность. Кроме того, в ближайшие месяцы также запланированы тесты других вакцин.
2020-07-28T04:07:35+03:00
2020-07-28T04:07:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683153-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 28 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…