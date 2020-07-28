Массовая вакцинация от коронавируса возможна не раньше следующего года, считает президент РАН Александр Сергеев

Ученый добавил, что занимает в этом вопросе консервативную позицию и предпочитает осторожность в прогнозах. Для качественной вакцины, пояснил он, требуется длительное время клинических испытаний. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. Сейчас подходят к концу испытания одного из препаратов. Его разработали совместно министерство обороны и институт Гамалеи.
2020-07-28T04:07:05+03:00
2020-07-28T04:07:05+03:00
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04:07, 28 июля 2020
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