Социальная сеть Facebook подает в суд на руководство Евросоюза

Компания обвиняет еврочиновников во вторжении в личную жизнь своих сотрудников. Поводом послужили два антимонопольных расследования в отношении Facebook. Тогда Брюссель запросил у социальной сети информацию, которая могла нарушить конфиденциальность личных данных, передает агентство Reuters. В Еврокомиссии в свою очередь выразили готовность судиться с Facebook.