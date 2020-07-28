Социальная сеть Facebook подает в суд на руководство Евросоюза

Компания обвиняет еврочиновников во вторжении в личную жизнь своих сотрудников. Поводом послужили два антимонопольных расследования в отношении Facebook. Тогда Брюссель запросил у социальной сети информацию, которая могла нарушить конфиденциальность личных данных, передает агентство Reuters. В Еврокомиссии в свою очередь выразили готовность судиться с Facebook.
2020-07-28T04:06:29+03:00
2020-07-28T04:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 28 июля 2020
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