Новый рекорд установила цена на золото

Накануне вечером на Йоханнесбургской валютной бирже она достигла 1945 долларов за тройскую унцию, передает агентство ТАСС. Специалисты объясняют это ослаблением доллара из-за конфликта с Китаем. А также дальнейшим ростом случаев коронавирусной инфекции. Последний раз цена на золото поднималась до рекордно высоких значений в 2011 году.
2020-07-28T04:05:57+03:00
2020-07-28T04:05:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 28 июля 2020
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