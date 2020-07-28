Новый рекорд установила цена на золото

Накануне вечером на Йоханнесбургской валютной бирже она достигла 1945 долларов за тройскую унцию, передает агентство ТАСС. Специалисты объясняют это ослаблением доллара из-за конфликта с Китаем. А также дальнейшим ростом случаев коронавирусной инфекции. Последний раз цена на золото поднималась до рекордно высоких значений в 2011 году.