Российская и американская делегации обсудят сегодня в Вене вопрос о контроле над вооружениями

Здесь стартуют консультации по вопросам безопасности. В столице Австрии, как рассказали ранее в российском МИДе, соберутся три рабочие группы. Они будут обсуждать вопросы о безопасности в космическом пространстве, открытости в ядерных вооружениях и о ядерных доктринах. Во внешнеполитическом ведомстве, как передает агентство «Интерфакс», называют стартующие переговоры самым насыщенным диалогом между Россией и США на тему стратегической стабильности за последние 10 лет.
2020-07-28T04:05:18+03:00
2020-07-28T04:05:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 28 июля 2020
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