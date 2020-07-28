Российская и американская делегации обсудят сегодня в Вене вопрос о контроле над вооружениями

Здесь стартуют консультации по вопросам безопасности. В столице Австрии, как рассказали ранее в российском МИДе, соберутся три рабочие группы. Они будут обсуждать вопросы о безопасности в космическом пространстве, открытости в ядерных вооружениях и о ядерных доктринах. Во внешнеполитическом ведомстве, как передает агентство «Интерфакс», называют стартующие переговоры самым насыщенным диалогом между Россией и США на тему стратегической стабильности за последние 10 лет.