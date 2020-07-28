Европейский суд по правам человека принял жалобу осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева

Заключенный утверждает, что следователи заставили его оговорить себя под пытками, а затем еще и содержали под арестом в «нечеловеческих условиях». А также не дали эффективно защитить себя в суде, пишет газета «КоммерсантЪ». Адвокат Дадаева Роза Магомедова надеется, что решение ЕСПЧ, вынесенное в пользу ее клиента, послужит основанием для пересмотра приговора. В Следственном комитете и Генпрокуратуре незаконные методы в этом деле категорически отрицают. Московский окружной военный суд в 2017 году приговорил Дадаева к 20 годам колонии.