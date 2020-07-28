Российский МИД выразил протест посольствам США, Канады и Великобритании

Это связано с демонстрацией ЛГБТ-флагов на зданиях дипмиссий в Москве. Об этом сказал глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России, единорос Василий Пискарев. Таким образом, по словам парламентария, внешнеполитическое ведомство отреагировало на обращение комиссии. Флаги, которые символизируют ЛГБТ-сообщества, появились на зданиях посольств в конце июня, когда в ряде стран отмечается День радужного флага.
2020-07-28T03:07:59+03:00
2020-07-28T03:08:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683141-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 28 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…