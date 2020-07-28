Российский МИД выразил протест посольствам США, Канады и Великобритании

Это связано с демонстрацией ЛГБТ-флагов на зданиях дипмиссий в Москве. Об этом сказал глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России, единорос Василий Пискарев. Таким образом, по словам парламентария, внешнеполитическое ведомство отреагировало на обращение комиссии. Флаги, которые символизируют ЛГБТ-сообщества, появились на зданиях посольств в конце июня, когда в ряде стран отмечается День радужного флага.