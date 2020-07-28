Роспотребнадзор изучит сведения о появлении во Вьетнаме коронавируса нового типа

Ведомство ждет, когда информацию об инфекции опубликуют вьетнамские исследователи. Вспышка заболевания произошла в курортном городе Дананге. Там вводятся карантинные меры, власти начали эвакуацию 80 тысяч туристов. Сообщается, что новый тип вируса более агрессивный, чем ранее известные во Вьетнаме. Он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.