Роспотребнадзор изучит сведения о появлении во Вьетнаме коронавируса нового типа

Ведомство ждет, когда информацию об инфекции опубликуют вьетнамские исследователи. Вспышка заболевания произошла в курортном городе Дананге. Там вводятся карантинные меры, власти начали эвакуацию 80 тысяч туристов. Сообщается, что новый тип вируса более агрессивный, чем ранее известные во Вьетнаме. Он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
2020-07-28T03:07:02+03:00
2020-07-28T03:07:02+03:00
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03:07, 28 июля 2020
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