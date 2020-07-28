Американская корпорация Google разрешила сотрудникам при желании работать из дома до следующего лета

Гендиректор Сундар Пичаи выразил надежду, что это поможет его подчиненным сочетать работу с заботой о себе и своих близких, передает телеканал CNN. В то же время возобновили работу более 40 офисов Google в разных странах. Ранее представители корпорации говорили, что их сотрудники будут работать в дистанционном режиме только до конца года.