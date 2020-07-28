Американская корпорация Google разрешила сотрудникам при желании работать из дома до следующего лета

Гендиректор Сундар Пичаи выразил надежду, что это поможет его подчиненным сочетать работу с заботой о себе и своих близких, передает телеканал CNN. В то же время возобновили работу более 40 офисов Google в разных странах. Ранее представители корпорации говорили, что их сотрудники будут работать в дистанционном режиме только до конца года.
2020-07-28T03:06:31+03:00
2020-07-28T03:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 28 июля 2020
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