Президенты России и Турции обсудили обострение в зоне армяно-азербайджанского конфликта

Российский лидер Владимир Путин говорил о том, что важно не допустить дальнейшей напряженности, сказали в Кремле. Его турецкий коллега Реджеп Эрдоган также отметил, что Анкара заинтересована в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами. Между тем накануне министерство обороны Азербайджана объявило о планах в ближайшие дни провести масштабные военные учения с участием турецких военных. В МИД Армении сказали, что считают такое поведение провокацией.