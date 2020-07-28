Президенты России и Турции обсудили обострение в зоне армяно-азербайджанского конфликта

Российский лидер Владимир Путин говорил о том, что важно не допустить дальнейшей напряженности, сказали в Кремле. Его турецкий коллега Реджеп Эрдоган также отметил, что Анкара заинтересована в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами. Между тем накануне министерство обороны Азербайджана объявило о планах в ближайшие дни провести масштабные военные учения с участием турецких военных. В МИД Армении сказали, что считают такое поведение провокацией.
2020-07-28T03:06:03+03:00
2020-07-28T03:06:03+03:00
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03:06, 28 июля 2020
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