Московские суды арестовали 10 человек за участие в стычках между представителями армянской и азербайджанской диаспор

Они проходят по делам о хулиганстве, передает агентство ТАСС. Столкновения между выходцами из двух кавказских республик произошли в конце прошлой неделе. В полиции рассказали о массовой драке на юго-востоке столицы. Там были задержаны 25 человек. Кроме того, сообщалось о нападениях на кафе, магазин и автосервис, которые принадлежат армянам и азербайджанцам. Все это проходит на фоне обострения обстановки на границе двух республик.
2020-07-28T03:05:24+03:00
2020-07-28T03:05:24+03:00
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03:05, 28 июля 2020
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