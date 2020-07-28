Московские суды арестовали 10 человек за участие в стычках между представителями армянской и азербайджанской диаспор

Они проходят по делам о хулиганстве, передает агентство ТАСС. Столкновения между выходцами из двух кавказских республик произошли в конце прошлой неделе. В полиции рассказали о массовой драке на юго-востоке столицы. Там были задержаны 25 человек. Кроме того, сообщалось о нападениях на кафе, магазин и автосервис, которые принадлежат армянам и азербайджанцам. Все это проходит на фоне обострения обстановки на границе двух республик.