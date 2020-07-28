Мировой суд в Москве должен вынести сегодня решение по делу директора ФБК Ивана Жданова

Его обвиняют в неисполнении требований Люблинского суда столицы, который добивается, чтобы фонд удалил фильм-расследование «Он вам не Димон» о Дмитрии Медведеве, в бытность его премьер-министром. Как напомнил сам Жданов, прокурор просит запретить директору ФБК занимать руководящие посты в любых организациях сроком на три года.