Мировой суд в Москве должен вынести сегодня решение по делу директора ФБК Ивана Жданова

Его обвиняют в неисполнении требований Люблинского суда столицы, который добивается, чтобы фонд удалил фильм-расследование «Он вам не Димон» о Дмитрии Медведеве, в бытность его премьер-министром. Как напомнил сам Жданов, прокурор просит запретить директору ФБК занимать руководящие посты в любых организациях сроком на три года.
2020-07-28T03:04:48+03:00
2020-07-28T03:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 28 июля 2020
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