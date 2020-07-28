Европа готовится к возможной второй волне коронавируса

В ряде стран рассматривают вопрос о возвращении некоторых ограничений, пишет британская газета The Guardian. На это решение могут повлиять постоянные новые вспышки заболевания, отмечает издания. Так, непростая ситуация складывается в Каталонии. В Германии чиновники говорят, что обеспокоены ростом случаев заражения за последнюю пару недель. Минздрав Франции обращает внимание на резкий рост инфицированных среди молодежи. В Греции планируют ввести обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях. Власти Бельгии не исключают повторного полного карантина.