Европа готовится к возможной второй волне коронавируса

В ряде стран рассматривают вопрос о возвращении некоторых ограничений, пишет британская газета The Guardian. На это решение могут повлиять постоянные новые вспышки заболевания, отмечает издания. Так, непростая ситуация складывается в Каталонии. В Германии чиновники говорят, что обеспокоены ростом случаев заражения за последнюю пару недель. Минздрав Франции обращает внимание на резкий рост инфицированных среди молодежи. В Греции планируют ввести обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях. Власти Бельгии не исключают повторного полного карантина.
2020-07-28T02:08:26+03:00
2020-07-28T02:08:26+03:00
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02:08, 28 июля 2020
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