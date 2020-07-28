Министерство просвещения рекомендует школам отказаться от массовых мероприятий до нового года

В то же время формат начала учебного года будет зависеть от ситуации с коронавирусом в конкретном регионе, сказал глава ведомства Сергей Кравцов. Пока, по его словам, планируется провести линейки 1 сентября в традиционном формате. Также первые две недели в каждой школе будет присутствовать медицинский работник, добавил министр. Ранее он сказал, что дистанционное обучение в российских школах вводить не будут, новый учебный год планируют начать 1 сентября в обычном формате.
2020-07-28T02:07:19+03:00
2020-07-28T02:07:19+03:00
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02:07, 28 июля 2020
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