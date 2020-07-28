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02:06, 28 июля 2020

Сергея Удальцова, по его словам, обвинили в организации акций в поддержку протестующих в Хабаровске

Накануне, добавил координатор «Левого фронта», его задержали и доставили в полицию. Сегодня протокол в отношении Удальцова должен будет рассмотреть Мещанский суд Москвы. На прошлой неделе столичная полиция задержала несколько участников акций протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Координатор «Левого фронта» освещал эту акцию в твиттере, однако, по его словам, в ней не участвовал.



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