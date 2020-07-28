Нефть немного подешевела на бирже

Сорт Brent торговался в районе 42,5 долларов за баррель. Основными причинами таких процессов аналитики называют неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом, а также напряженность в отношениях между США и Китаем, передает агентство «Интерфакс». Кроме того, возникла угроза избытка сырья на рынке, считают специалисты.
2020-07-28T02:05:24+03:00
2020-07-28T02:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 28 июля 2020
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