Нефть немного подешевела на бирже

Сорт Brent торговался в районе 42,5 долларов за баррель. Основными причинами таких процессов аналитики называют неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом, а также напряженность в отношениях между США и Китаем, передает агентство «Интерфакс». Кроме того, возникла угроза избытка сырья на рынке, считают специалисты.