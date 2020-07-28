В Грецию приостановлены поставки российского газа

Это связано с аварией на трубопроводе в Болгарии. Пострадавших нет, о причинах не сообщается. Предположительно, разрыв трубы произошел из-за технической неполадки. В Греции говорят, что проблем со снабжением газом нет, в стране достаточно запасов.