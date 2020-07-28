Совет директоров компании «Норникель» обсудит сегодня последствия аварии на норильской ТЭЦ

В конце мая из резервуара на территории предприятия в местную реку вылилось более 20 тысяч тонн топлива. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд. рублей. Представители «Норникеля» тогда говорили, что не согласны с методикой расчета и собираются провести независимую экспертизу. Штраф компании, по оценке экспертов, может стать рекордным в истории России и серьезно повлиять на размер дивидендов, а также усугубить конфликт основных акционеров «Норникеля».