Совет директоров компании «Норникель» обсудит сегодня последствия аварии на норильской ТЭЦ

В конце мая из резервуара на территории предприятия в местную реку вылилось более 20 тысяч тонн топлива. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд. рублей. Представители «Норникеля» тогда говорили, что не согласны с методикой расчета и собираются провести независимую экспертизу. Штраф компании, по оценке экспертов, может стать рекордным в истории России и серьезно повлиять на размер дивидендов, а также усугубить конфликт основных акционеров «Норникеля».
2020-07-28T02:04:22+03:00
2020-07-28T02:04:22+03:00
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02:04, 28 июля 2020
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