Около половины июльской нормы осадков выпало накануне в Москве

Больше всего пришлось на Северо-Восточный округ, рассказали в мэрии. В результате вода затопила некоторые улицы, кроме того, сообщалось, что потоки воды хлынули в переход на станции МЦК «Ботанический сад», а также в переход у станции метро «Савеловская». Ветром повалило пять деревьев, были повреждены пять автомобилей. Молния во время грозы попала в двух человек на берегу Мещерского пруда. Один из пострадавших госпитализирован.
2020-07-28T01:07:20+03:00
2020-07-28T01:07:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 28 июля 2020
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