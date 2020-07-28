Около половины июльской нормы осадков выпало накануне в Москве

Больше всего пришлось на Северо-Восточный округ, рассказали в мэрии. В результате вода затопила некоторые улицы, кроме того, сообщалось, что потоки воды хлынули в переход на станции МЦК «Ботанический сад», а также в переход у станции метро «Савеловская». Ветром повалило пять деревьев, были повреждены пять автомобилей. Молния во время грозы попала в двух человек на берегу Мещерского пруда. Один из пострадавших госпитализирован.