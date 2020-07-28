Российские библиотеки должны будут убрать из общего доступа книги с маркировкой «18+»

Их следует размещать в помещениях, которые закрываются на ключ, или в отдельном зале для совершеннолетних, говорится в новом приказе министерства культуры. Сотрудники библиотеки будут обязаны отказывать в выдаче таких книг несовершеннолетним. Взамен они могут предлагать те книги, которые соответствуют возрасту читателя.