Российские библиотеки должны будут убрать из общего доступа книги с маркировкой «18+»

Их следует размещать в помещениях, которые закрываются на ключ, или в отдельном зале для совершеннолетних, говорится в новом приказе министерства культуры. Сотрудники библиотеки будут обязаны отказывать в выдаче таких книг несовершеннолетним. Взамен они могут предлагать те книги, которые соответствуют возрасту читателя.
2020-07-28T01:06:48+03:00
2020-07-28T01:06:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683115-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 28 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…