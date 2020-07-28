Полиция составила административный протокол в отношении «Радио Свобода» по статье о недостоверной информации

В ведомстве считают, что ложные сведения содержатся в интервью с одним из петербургских реаниматологов, который утверждал, что в городе не хватает аппаратов ИВЛ. Из-за этого, по словам медика, врачам якобы приходится решать вопрос об отключении пациентов от этих устройств. Позже автор интервью Татьяна Вольтская рассказала, что ее вызывали в следственный комитет.