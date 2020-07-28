Полиция составила административный протокол в отношении «Радио Свобода» по статье о недостоверной информации

В ведомстве считают, что ложные сведения содержатся в интервью с одним из петербургских реаниматологов, который утверждал, что в городе не хватает аппаратов ИВЛ. Из-за этого, по словам медика, врачам якобы приходится решать вопрос об отключении пациентов от этих устройств. Позже автор интервью Татьяна Вольтская рассказала, что ее вызывали в следственный комитет.
2020-07-28T01:06:20+03:00
2020-07-28T01:06:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683113-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 28 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…