Евро впервые с конца апреля торговался на Московской бирже выше 84 рублей

Российская валюта опустилась по отношению к европейской почти на 1%. Курс доллара оставался в то же время чуть выше 71,5 рубля. Аналитики полагают, что основной причиной остается ситуация с коронавирусом: США сейчас являются эпицентром эпидемии, в то время как Европа пока демонстрирует стабильную картину. Кроме того, на ослабление доллара влияет конфликт между США и Китаем.