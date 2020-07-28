Евро впервые с конца апреля торговался на Московской бирже выше 84 рублей

Российская валюта опустилась по отношению к европейской почти на 1%. Курс доллара оставался в то же время чуть выше 71,5 рубля. Аналитики полагают, что основной причиной остается ситуация с коронавирусом: США сейчас являются эпицентром эпидемии, в то время как Европа пока демонстрирует стабильную картину. Кроме того, на ослабление доллара влияет конфликт между США и Китаем.
2020-07-28T01:05:54+03:00
2020-07-28T01:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 28 июля 2020
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